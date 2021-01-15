13 регбистов из Красноярска вызваны в сборную России

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс вызвал 13 игроков красноярских клубов на учебно-тренировочный сбор в Сочи.

Так, из стана правобережной команды «Енисей-СТМ» к сборной присоединятся 8 регбистов – Евгений Елгин, Шамиль Магомедов, Тимур Маслов, Станислав Сельский, Степан Серяков, Константин Узунов, Рамиль Гайсин и Александр Белослудцев. От левобережного коллектива «Красный Яр» в сборе примут участие Кирилл Готовцев, Александр Ильин, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко и Василий Дорофеев.

Сбор национальной команды стартует послезавтра, 17 февраля, и продлится до 4 февраля. После чего сборная проведет очередную игру континентального чемпионата с Грузией, которая состоится 7 февраля. Отметим, что ранее официальная встреча двух команды дважды переносилась из-за пандемии коронавируса.

Сейчас национальная команда России расположилась на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Европы с 2 победами в активе.

Фото: Крайспорт