Евгений Плющенко привезет своих фигуристов в Красноярск на первенство России среди юниоров

Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил намерение приехать в Красноярск на первенство России среди юниоров. Он привезет на турнир, который состоится в краевом центре 3-5 февраля, пятерых спортсменов. На соревнования заявлены фигуристы академии Евгения Плющенко - Софья Муравьева, Кирилл Сарновский, Максим Автушенко, а также Александра Волкова и Артем Ковалев, которые тренируются в его группе. Кроме того, под наставничеством Евгения Плющенко выступит Вероника Жилина, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Отметим, у двух известных наставников продолжается публичный конфликт мирового масштаба. В частности, хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков вызвал на дуэль по боям без правил самого Евгения Плющенко, на что тот ответил согласием.

«В Красноярск я полечу, у меня там пять спортсменов будут выступать», - цитирует «РИА Спорт» заявление Евгения Плющенко в ходе телефонного разговора с журналистами.

Фото: "РИА Спорт"