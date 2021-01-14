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Евгений Плющенко привезет своих фигуристов в Красноярск на первенство России среди юниоров

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Красноярск
16:45 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил намерение приехать в Красноярск на первенство России среди юниоров. Он привезет на турнир, который состоится в краевом центре 3-5 февраля, пятерых спортсменов. На соревнования заявлены фигуристы академии Евгения Плющенко - Софья Муравьева, Кирилл Сарновский, Максим Автушенко, а также Александра Волкова и Артем Ковалев, которые тренируются в его группе. Кроме того, под наставничеством Евгения Плющенко выступит Вероника Жилина, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Отметим, у двух известных наставников продолжается публичный конфликт мирового масштаба. В частности, хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков вызвал на дуэль по боям без правил самого Евгения Плющенко, на что тот ответил согласием.    

«В Красноярск я полечу, у меня там пять спортсменов будут выступать», - цитирует «РИА Спорт» заявление Евгения Плющенко в ходе телефонного разговора с журналистами.

Фото: "РИА Спорт"

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