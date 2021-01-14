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«Сопка» и «Радуга» переходят в федеральную собственность

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Красноярск
16:17 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Многофункциональные спортивные объекты «Сопка» и «Радуга» будут переданы в федеральную собственность. Накануне состоялось совещание под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, где присутствовали представители нескольких федеральных министерств, а также первый замгубернатора края Юрий Лапшин и ректор СФУ Максим Румянцев.

Кроме того, оперативное управление многофункциональными кластерами будет закреплено за Сибирским федеральным университетом, что означает перевод финансирования и содержания объектов спортивной инфраструктуры из федерального бюджета.

Процесс передачи объектов в федеральное ведение полностью завершится 30 марта 2021 года.    

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