Продать нельзя подписывать: футбольный «Енисей» сообщил о переходе братьев Рукасов

Футбольный клуб «Енисей» сообщил о первом новичке, который пополнил стан мужской команды в зимнем перерыве. Им стал 24-летний защитник Андрюс Рукас. Перед переездом в Красноярск Андрюс выступал за омский «Иртыш», проведя 20 матчей в Первенстве ФНЛ и Кубке России, где отметился 1 забитым мячом. Стоит отметить, что выступая за омский коллектив новый игрок «Енисея» часто подвергался критике за игру в обороне.

«Уход Рукаса вряд ли станет большой потерей для «Иртыша». Он забил гол в ворота «Томи» в одном из первых матчей сезона, но все же получал больше критики из-за частых ошибок в центре обороны. Некоторые из них оборачивались для «Иртыша» пропущенными голами. Когда главным тренером омской команды стал Евгений Харлачев, Андрюс Рукас потерял место в стартовом составе, лишь эпизодически выходя на замены», – сообщает издание Омск-Информ.

Отметим, что омский клуб покинул воспитанник красноярской школы футбола Александр Масловский, который выполнял обязанности капитана в стане «речников». Он перешел в коллектив «Оренбург».

Вместе с тем, красноярцы отпустили Томаса Рукаса – родного брата новичка «Енисея» в коллектив российской Премьер-Лиги – «Ростов». Центральный защитник перешел в «Енисей» летом прошлого года и в текущем сезоне провел 19 матчей в Первенстве ФНЛ и национального Кубка.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали, что красноярский клуб рассчитался по долгам с бывшими футболистами, однако запрет на регистрацию новых игроков до сих не снят.

Фото: пресс-служба ФК "Иртыш" и ФК "Енисей"