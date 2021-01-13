«Сокол» проиграл фарм-клубу московского ЦСКА

Хоккеисты красноярского «Сокола» продолжают борьбу за попадание в плей-офф Кубка Петрова ВХЛ. Накануне в Москве состоялась встреча с коллективом «Звезда», который является фарм-клубом самого титулованного клуба страны – московского ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу москвичей.

Единственную шайбу в составе красноярцев забросил капитан и защитник Дмитрий Цыганов. Ему удалось отличиться, когда «крылатые» играли в большинстве.

«В третьем периоде игра шла до ошибки, мы совершили её первыми, получили гол. Потеряли концентрацию и за минуту проиграли матч. Хотя по самоотдаче, желанию претензий к ребятам нет. Посмотрим на холодную голову видео, разберём, почему в первом периоде столько штрафа получили. Героически отстояли, но видимо, очень много сил это забрало. Мы играли уже четвёртый матч, возможно, сил нам в третьем периоде и не хватило. Моменты были созданы, но реализовать их не смогли. У нас ещё одна игра в поездке, мы рук не опускаем, нос не вешаем, будем настраиваться ещё серьёзнее. Нам нужны очки, мы хотим попасть в плей-офф», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера «Сокола» Андрей Никишов.

После этого поражения красноярцы опустились на 17 строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Отметим, что после 40 проведенных игр в их активе 40 очков. Далее «крылатые» отправятся на выезд в Челябинск, где встретятся с коллективом «Челмет», который также борется за попадание в плей-офф Кубка Петрова. После чего «Сокол» вернется в Красноярск на заключительную домашнюю серию текущего сезона.

Фото: пресс-служба ХК «Звезда»