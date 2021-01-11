Хоккейный «Енисей» начал год с победы над кемеровским «Кузбассом»

Первый матч 2021 года в рамках Чемпиона России по хоккею с мячом завершился для красноярского «Енисея» победой. На домашней площадке хоккеисты принимали кемеровский «Кузбасс». Игра завершилась при счете 10:5. Почти половину всех мячей «Енисея» в ворота «Кузбасса» отправил Алмаз Миразов. За 4 гола он получил звание снайпер матча. Также за красноярскую команду отличились Сергей Ломанов, Максим Ишкельдин, Илья Лопатин, Олег Толстихин, Тимофей Безносов, Артем Ахметхянов оформил 12-метровый.



Следующий матч «Енисей» проведет в воскресенье, 17 января, в Новосибирске против «Сибсельмаша». На 20 января запланирована игра в Первоуральске, а 23 января домашний матч с «Родиной» из Кирова.

Фото: пресс-служба ХК «Енисей»

