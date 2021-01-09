Красноярский «Сокол» потерпел поражение от лидера

Хоккеисты красноярского «Сокола» проиграли третий матч подряд. Встреча с командой «Югра» из Ханты-Мансийска прошла накануне и закончилась со счетом 3:2 в пользу северян. Стоит отметить, что ханты-мансийский коллектив перед отчетной встречей находился на первой строчке в турнирной таблице ВХЛ.

У красноярцев шайбы забросили нападающий Тарас Елисеев, а также капитан команды и защитник Дмитрий Цыганов.

«Хорошая игра, с хорошим движением. За самоотдачу не могу упрекнуть свою команду. Правда было маловато бросков по воротам с нашей стороны. Если брать по картинке, наверное, «Югра» не просто так на первом месте. Они использовали на одну ошибку больше. Радует, что мы тоже заставляли ошибаться и ловили моменты. Соперника поздравляю с победой. Едем дальше и готовимся к следующим играм. Нам теперь нельзя допускать осечек, чтобы выполнить задачу и попасть в плей-офф», – сказал после встречи и.о. главного тренера «крылатых» Андрей Никишов.

Красноярцы проиграли третий матч кряду и теперь находятся на 17-й строке в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в плей-офф Кубка Петрова. Следующую игру «Сокол» проведет уже завтра и также на выезде, 10 января, они встретятся с «Динамо» из Московской области. После чего отправятся в Чехов на матч с командой «Звезда».

Фото: пресс-служба ХК «Югра»