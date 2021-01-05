Биатлонистку из Красноярска дисквалифицировали за допинг

20-летняя спортсменка из краевой Академии биатлона Виктория Коновалова получила 4 года дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Допинг-пробы молодой спортсменки показали наличие препарата оксандролона, который является анаболическим стероидом и искусственно повышает выносливость организма при больших физических нагрузках.

Решение о дисквалификации приняли в Союзе биатлонистов России. Отстранение от всех видов соревнований берет отчет с 15 декабря прошлого года. Отметим, Коновалова выступала в двойном зачете за Красноярский и Забайкальские края. В краевой академии биатлона она тренировалась под руководством Людмилы Пановой – старшего тренера женской сборной края.

Напомним, ранее министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев раскритиковал работу тренерского штаба региональной академии и спортсменов, которые ее представляют.