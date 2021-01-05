Волейболисты «Енисея» победили в первом матче 2021 года

Игроки мужской команды волейбольного клуба «Енисей» победили в первой игре наступившего года. В рамках 16-го тура чемпионата России Суперлига «Париматч» они встречались с командой «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Игра прошла в городе Сосновый Бор и закончилась со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) в пользу красноярцев.

Лучшим игроком встречи стал диагональный «Енисея» Кирилл Клец, который набрал 23 очка.

Следующие матчи красноярцы проведут на домашней арене 9 и 10 января с командой АСК из Нижнего Новгорода. Первая встреча состоится в рамках 5-ого тура национального чемпионата, которую ранее перенесли на более поздний срок.

Фото: ВК «Енисей»