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Волейболисты «Енисея» уступили гостям из Сургута

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Красноярск
08:45 30 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты «Енисея» потерпели поражение в матче с командой «Газпром-Югра» из Сургута. Игра прошла накануне во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина и завершилась со счетом 1:3 (25:23, 15:25, 19:25, 15:25) в пользу сургутских «газовиков». Отчетная встреча для красноярских игроков была последней в 2020 году.

В составе «Енисея» отличился доигровщик Никита Аксютин, который набрал 10 очков и стал самым результативным игроком у красноярской команды.

В настоящее время «Енисей» расположился на 9 строчке в турнирной таблице национального чемпионата. После 12 сыгранных встреч в их активе 6 побед и 17 очков. Следующую игру красноярцы проведут на выезде 4 января с коллективом «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ВК «Енисей»

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