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Директора футбольного «Енисея» могут призвать к ответу за слова в адрес арбитров

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Красноярск
09:49 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет по этике Российского футбольного союза может изучить скандальные высказывания директора футбольного «Енисея» Алексея Ивахова в адрес бригады арбитров, обслуживающей матч «Енисей» – «Нижний Новгород», который прошел 1 ноября в манеже «Футбол-Арена «Енисей». Об этом написал в телеграм-канале «Честность – не порок» спортивный юрист Антон Смирнов.

«Ивахов должен отдавать отчёт своим словам. Насколько я знаю, судейство данного матча никем не признавалось "УМЫШЛЕННЫМ некачественным". За своими амбициями, выпрыгивающими из штанов, товарищ Ивахов теряет грань и слишком многое себе позволяет. Я уже не говорю про очередную ложь, сказанную Алексеем Евгеньевичем на пресс-конференции. Об этом я напишу отдельно» – написал Смирнов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, Смирнов не рекомендовал руководству клуба удалять видеозапись итоговой пресс-конференции, так как она зафиксирована.

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