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Сокол победил питерский коллектив «СКА-Нева»

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Красноярск
18:00 26 Декабря 2020
победа, хоккей, в красноярске, в красноярском крае, спорт, сокол, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Сокола» одержали победу в игре с командой «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Матч прошел накануне в «Платинум Арене» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «Сокола» заброшенными шайбами отличились форварды Матвей Заседа, Павел Синявский и Григорий Мищенко, который забросил победную шайбу в овертайме.

"Игра была достаточно быстрая. Ребята, в общем, выполняли игровое задание. Хорошо, что в овертайме забрали второе очко. Считаю, что одно очко мы сегодня сопернику подарили. Но победителей не судят, как я сказал ребятам после игры. Пару индивидуальных ошибок, конечно, мы разберём. Будем готовиться к следующей игре. Может быть, так и должно было случиться: мы чуть-чуть поделились очками со старыми друзьями. Но это шутка. А болельщиков поздравляю с победой!", – сказал исполняющий обязанности главного тренера "крылатых" Андрей Никишов

Отметим, что после этого успеха «Сокол» поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующий матч красноярцы проведут завтра и примут коллектив «Динамо» из Санкт-Петербурга. Это будет последняя игра «крылатых» в уходящем году.

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"

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