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Минспорт края стал поддерживать сквош

Главная Спорт
Красноярск
17:02 25 Декабря 2020
спорт, бюджет, министерство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство спорта Красноярского края в этом году стало поддерживать новый вид спорта - сквош.

«Ходили весь прошлый год и не знали, на какой кривой козе подъехать в минспорт. Попросили. И в этом году нам уже маленько дали. В начале ноября в Екатеринбурге прошел кубок России по сквошу, и сборная команда Красноярского края впервые получила финансирование от краевого минспорта. Были оплачены билеты, проживание и питание спортсменам, мелочь, а приятно», - сообщил Шуваев.

Кроме того, Шуваев подчеркнул, что сквош-корт, построенный на одном из объектов Универсиады (предположительно многофункциональный Спортивный Комплекс «Радуга» - прим. Sibnovosti.ru), не пригоден для тренировок и соревнований.

«Есть маленький, непригодный корт, несертифицированный, наспех построенный на каком-то объекте Универсиады. Наши сквошисты туда съездили, посмеялись и уехали», - заявил Шуваев.

Отметим, что сквош является неолимпийским видом спорта. А министр спорта края Павел Ростовцев неоднократно заявлял, что ведомство берет курс на развитие детского и массового направления. Видимо, сквош теперь вошел в эти категории.

Мастер спорта России международного класса по конькобежному спорту, глава краевой федерации Алексей Прошин сетует – в его виде спорта денег хватает только на текущую деятельность. О развитии речь не идет.  

«Скажу честно, пока для сборной края денег хватает. Но хватает потому, что у нас нет здесь своего объекта – тренироваться негде и количество занимающихся ограничено. Дети, приходящие на начальную подготовку, к зрелому возрасту понимают – перспектив нет, и бросают заниматься. Сборы мы за счет денег краевого минспорта провели. Но в Иркутске и на новой арене для хоккея с мячом – можно только позавидовать иркутянам, а нам всплакнуть. В следующем году в Кемерово такая же арена открывается. Почему на нашем новом стадионе «Енисей» нет овала мы все прекрасно понимаем», - рассказал он Sibnovosti.ru.

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