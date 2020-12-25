Минспорт края стал поддерживать сквош

Министерство спорта Красноярского края в этом году стало поддерживать новый вид спорта - сквош.

«Ходили весь прошлый год и не знали, на какой кривой козе подъехать в минспорт. Попросили. И в этом году нам уже маленько дали. В начале ноября в Екатеринбурге прошел кубок России по сквошу, и сборная команда Красноярского края впервые получила финансирование от краевого минспорта. Были оплачены билеты, проживание и питание спортсменам, мелочь, а приятно», - сообщил Шуваев.

Кроме того, Шуваев подчеркнул, что сквош-корт, построенный на одном из объектов Универсиады (предположительно многофункциональный Спортивный Комплекс «Радуга» - прим. Sibnovosti.ru), не пригоден для тренировок и соревнований.

«Есть маленький, непригодный корт, несертифицированный, наспех построенный на каком-то объекте Универсиады. Наши сквошисты туда съездили, посмеялись и уехали», - заявил Шуваев.

Отметим, что сквош является неолимпийским видом спорта. А министр спорта края Павел Ростовцев неоднократно заявлял, что ведомство берет курс на развитие детского и массового направления. Видимо, сквош теперь вошел в эти категории.

Мастер спорта России международного класса по конькобежному спорту, глава краевой федерации Алексей Прошин сетует – в его виде спорта денег хватает только на текущую деятельность. О развитии речь не идет.