Александр Усс избран главой «Национальной студенческой спортивной лиги гольфа»

22 декабря 2020 года учреждена «Национальная студенческая спортивная лига гольфа», сообщает Спорт24. Президентом Лиги избран губернатор Красноярского края Александр Усс, давний поклонник этого вида спорта.

«Национальная студенческая спортивная лига гольфа будет принимать активное участие в реализации национальных проектов в сфере физической культуры и спорта. Мы в этом направлении будем действовать вместе с профессиональным сообществом, студентами, активистами студенческих спортивных клубов. Гольф в вузах станет одним из центров роста физической культуры и спорта».

В планах Лиги: развитие университетского гольфа, активная работа в регионах России, формирование турнирной сетки, организация спортивной подготовки и физкультурно-массовой работы со студентами.