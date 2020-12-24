Хоккейный «Енисей» едва не проиграл на домашнем льду

Хоккеисты красноярского «Енисея» на своем льду едва не проиграли гостям из Ульяновска – коллективу «Волга». Матч состоялся накануне в краевом центре и закончился со счетом 5:4 в пользу красноярцев. Стоит отметить, что команда с берегов Енисея считалась фаворитом у экспертов и букмекеров, однако по ходу игры красноярцы столкнулись с трудностями. Кроме того, «Енисей» по ходу матча вел со счетом 3:0, но смог удержать преимущество и даже оказался в роли догоняющих.

В составе красноярцев голы забили Сергей Ломанов, голевыми дублями отметились Алмаз Миргазов и Дмитрий Макаров.

Заключительную игру уходящего года «Енисей» проведет на домашнем льду 26 декабря. Соперником будет коллектив «Ак Барс – Динамо» из Казани.

Фото: пресс-служба ХК «Енисей»