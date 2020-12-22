«Сокол» стартовал с поражения в декабрьской домашней серии

Игроки красноярского «Сокола» потерпели поражение в первом матче заключительной домашней серии в году. Игра с командой «Рязань» прошла накануне в СЗК «Платинум Арена» и закончилась со счетом 1:3 в пользу выездной команды.

В составе хозяев площадки заброшенной шайбой отличился форвард Сергей Шестаков. Стоит отметить, что красноярцы открыли счет в матче, однако не смогли сохранить добытое преимущество.

«Соперника с победой. Никак у нас не получается первая игра после возвращения из поездки. Уже пробовали различные варианты с часовыми поясами, но пока никак. А по игре: первый период мы сыграли на равных, я считаю. Во втором провалились, а третий – не скажу, что у нас не было моментов. Они были, мы их, к сожалению, не реализовали. Опять пропустили гол в пустые ворота. Я считаю, что это тоже стандартная ситуация – её нужно разобрать, есть некоторые недоработки», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера красноярцев Андрей Никишов.

В настоящее время «Сокол» опустился на 19-е место в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. Следующую игру «крылатые» проведут 23 декабря с воскресенским «Химиком».

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"