В Красноярске появилась новая ледовая площадка

В Красноярске в Октябрьском районе на территории спортивной школы «Рассвет» открыли новую крытую ледовую площадку. Зимой здесь будут тренироваться хоккеисты. Летом искусственное поле опробуют юные футболисты.

Крытую арену возвели за четыре месяца – здание модульное. Общая площадь сооружения составляет около 1900 кв. м, хоккейной коробки – около 1500. В помещении есть трибуны. Но до снятия эпидемиологических ограничений тренировки и матчи команд будут проходить без зрителей с соблюдением требований Роспотребнадзора.

– Такие каркасно-тентовые конструкции – настоящая находка, – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. – Их стоимость в среднем – около 15 млн. рублей, а возводятся они всего за 3-4 месяца. Это может расширить спортивную инфраструктуру муниципалитетов в короткие сроки и за относительно небольшие средства.

Проект реализован за счет краевой субсидии и финансовых средств «Рассвета». В 2020 году подобные сооружения появились в Красноярске и Березовском районе, в следующем году планируется построить еще три в районах края.

– В развитии хоккея наметились хорошие перспективы, – говорит Павел Ростовцев. – В следующем году мы продолжим строить хоккейные коробки. В Зеленогорске планируем обустроить площадку с искусственным льдом. На востоке края, в Канске, введем в эксплуатацию крытый каток. Таким образом, мы планируем увеличить число жителей нашего края, занимающихся спортом на регулярной основе.

В Красноярске хоккей – один из самых популярных видов спорта. Для его развития было решено открыть в краевом центре дополнительную крытую ледовую площадку.

– В начале 2020 года на базе «Рассвета» мы открыли первую муниципальную школу по хоккею с шайбой, – отметил глава Красноярска Сергей Еремин. – Сейчас в ней уже занимается свыше 200 ребят от 6 до 12 лет. И вот теперь следующий этап – запуск этой крытой современной арены.

На новом льду уже состоялись первые соревнования среди воспитанников спортивной школы в рамках всероссийской акции «День любителей хоккея».