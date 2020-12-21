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В женском волейбольном «Енисее» новый игрок из Перу

Главная Спорт
Красноярск
09:44 21 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В составе женской команды волейбольного клуба «Енисей» появилось усиление. Коллектив пополнила 24-летняя доигровщица с перуанским паспортом Мария Анхела Лейва. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Марие Анхеле 24 года и ее рост составляет 182 сантиметра. Она является игроком сборной Перу, ранее регулярно выступала за национальные команды своей страны по разным возрастам. На протяжении своей карьеры выступала в профессиональных клубах из Перу, Бразилии и Турции.

«Лейва во всех командах отличалась высокой результативностью, а это именно то, чего не хватает нынешнему «Енисею». Да и в принципе, у красноярской команды небольшой выбор атакующих игроков», – говорится в сообщении Крайспорта.

Напомним, сейчас красноярский коллектив находится на последней строчке в турнирной таблице национального чемпионата. Следующий матч они проведут в Красноярске 23 декабря. «Енисей» встретится с питерской командой «Ленинградка». Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все спортивные мероприятия проводятся без зрителей. 

Фото: andina.pe

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