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Баскетбольный «Енисей» продолжает свое пике

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Красноярск
09:09 21 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки мужской команды БК «Енисей» вновь проиграли в рамках национального чемпионата – Единой Лиги ВТБ. На этот раз красноярцы уступили на выезде команде «Нижний Новгород» со счетом 83:79. Отметим, что соперник «Енисея» перед матчем расположился на второй строчке в турнирной таблице.

У команды с берегов Енисея лучшими стали Дастин Хог и Михаил Кулагин. Американский легионер смог набрать 17 очков и сделать 6 подборов. Российский лидер атак отличился 16 набранными очками и сделал 4 подбора

«Поздравляю «Нижний Новгород» с победой. Они показали более качественную игру, особенно в концовке. В последние две минуты мы не забили три-четыре штрафных броска. Для такого матча, как сегодня, это очень много, и именно промахи с линии сыграли решающую роль в нашем поражении. «Нижний» контролировал происходящее на паркете на протяжении трех четвертей, но мы не оставляли попыток вернуться и добились своего — сравняли счет. К сожалению, те промазанные штрафные и попадания «Нижнего» не оставили нам шансов», – прокомментировал итог встречи главный тренер красноярцев Дражен Анзулович.

После этого поражения «Енисей» сохранил за собой последнюю строчку в турнирной таблице Единой Лиги. У них только 1 победа после 9 сыгранных матчей. Следующую игру красноярцы проведут на домашнем паркете 3 января против коллектива «Зенит» из Санкт-Петербурга, который сейчас возглавляет таблицу чемпионата и имеет 7 побед в 7 проведенных играх.

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