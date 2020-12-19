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Хоккейный «Енисей» продолжает победную серию

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Красноярск
17:25 19 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты красноярского «Енисея» победили в очередном матче Суперлиги Чемпионата России. Накануне в Кирове они победили местный коллектив «Родина». Встреча прошла на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:6 в пользу команды гостей.

Хоккейный «Енисей» продолжает победную серию

В составе красноярцев забитыми мячами отличились Семен Чупин и Олег Толстихин, еще по разу отметились лидеры команды Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов, а также голевой дубль сделал Марат Шарипов.

Хоккейный «Енисей» продолжает победную серию

Благодаря этой победе «Енисей» временно возглавил турнирную победу национального чемпионата. Теперь у них после 11 проведенных игр 30 набранных очков. Следующий матч красноярцы проведут на домашнем льду – 23 декабря скрестят клюшки с командой «Волга» из Ульяновска.

Фото: пресс-служба ХК «Енисей»

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