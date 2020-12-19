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У Красноярска забрали право проведения чемпионата мира-2025 по фристайлу и сноуборду

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Красноярск
15:45 19 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила Красноярск из числа претендентов на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Отметим, что изначально предполагалось проведение мирового форума именно в Красноярске, так как краевая столица была единственным претендентом. Об этом стало известно в октябре прошлого года.

Решение федерации принято на основании требований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», – сообщили в международной федерации

Отметим, по последнему решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены на два года лишены права выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, Российская Федерация лишена права заявляться на проведение мировых чемпионатов  в качестве хозяев.

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