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Хоккейный «Енисей» разгромил сыктывкарских «строителей»

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Красноярск
11:31 16 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки хоккейного «Енисея» победили коллектив «Строитель» из Сыктывкара. Вчера на нейтральном поле в Ульяновске на льду крытого дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» прошел матч в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом. Результат встречи – 2:7 в пользу красноярцев.  

У «Енисея» забитыми мячами отметились Марат Шарипов, Максим Ишкельдин, шведский легионер Адам Гилльям, Илья Лопатин, а также Алмаз Миргазов, который смог отличиться трижды.

Отметим, что красноярский коллектив продолжает находиться на второй строчке в турнирной таблице, уступая лишь московским «динамовцам». В активе красноярцев 27 очков. Следующий матч «Енисей» проведет в Кирове с местной «Родиной». Игра пройдет в пятницу, 18 декабря, на открытом стадионе.

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