Хоккейный «Енисей» разгромил сыктывкарских «строителей»

Игроки хоккейного «Енисея» победили коллектив «Строитель» из Сыктывкара. Вчера на нейтральном поле в Ульяновске на льду крытого дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» прошел матч в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом. Результат встречи – 2:7 в пользу красноярцев.

У «Енисея» забитыми мячами отметились Марат Шарипов, Максим Ишкельдин, шведский легионер Адам Гилльям, Илья Лопатин, а также Алмаз Миргазов, который смог отличиться трижды.

Отметим, что красноярский коллектив продолжает находиться на второй строчке в турнирной таблице, уступая лишь московским «динамовцам». В активе красноярцев 27 очков. Следующий матч «Енисей» проведет в Кирове с местной «Родиной». Игра пройдет в пятницу, 18 декабря, на открытом стадионе.