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Волейбольный «Енисей» победил «нефтяников» из Оренбурга

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Красноярск
12:20 13 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты мужской команды волейбольного клуба «Енисей» одержали непростую победу над коллективом «Нефтяник» из Оренбурга. Встреча прошла накануне в рамках 13 тура чемпионата России Суперлиги – Париматч и закончилась со счетом 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:21). Самым результативным игроком матча в составе красноярцев стал диагональный Кирилл Клец, который отличился 19 набранными очками.

«В этом матче нам явно не хватало эмоций, которые в предыдущих двух играх нас просто захлёстывали. Видимо, ребята не смогли эмоционально восстановиться. Самое главное, что мы взяли три полноценных очка – это радует. Что касается качества игры, то предыдущие матчи были у нас гораздо лучше», – прокомментировал итог встречи старший тренер красноярцев Юрий Маринин

Благодаря этой победе «Енисей» разместился на 7 строчке турнирной таблицы национального чемпионата. Следующий матч коллектив с берегов Енисея проведёт на выезде. 19 декабря они встретятся с командой «Белогорье» из Белгорода. 

Фото: пресс-служба ВК «Енисей»

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