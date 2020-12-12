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«Сокол» на выезде разгромил «Ижсталь»

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Красноярск
22:36 12 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты красноярского «Сокола» продолжают находиться на выездной пятиматчевой серии. Так, они одержали третью победу на выезде кряду. На этот раз красноярцы были сильнее коллектива «Ижсталь» из Ижевска. Встреча завершилась со счетом 0:4. В составе «крылатых» заброшенными шайбами отличились нападающие Владимир Коротков, Павел Синявский, Сергей Шестаков и Алексей Князев. Отметим, что вратарь «Сокола» Олег Шилин, который вернулся в красноярский клуб накануне, отметился «сухим» матчем.

«Сегодня команда показала целостную игру. Мы довольны качеством и результатом. Поздравляю наших болельщиков! Поздравляю своих ребят с хорошей работой, с двумя очками, которые по праву взяли. Сейчас мы находимся в ситуации, когда боремся за попадание в зону плей-офф. Разговаривали с ребятами, знали, что в «Ижстали» смена тренера произошла, команда мотивирована. Никакой недооценки не было – разбирали соперника. Я доволен, что мы по намеченному плану отработали. Не без помарок, но сегодня более-менее целостную игру показали», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера «Сокола» Андрей Никишов.

Красноярцы поднялись на 16 строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, теперь в их активе 32 очка. Следующую игру они проведут также на выезде и скрестят клюшки с трехкратным чемпионом ВХЛ–обладателем Кубка «Братины» – «Торосом» из Нефтекамска. Встреча пройдет 14 декабря.  

Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"

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