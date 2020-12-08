Крытая арена «Рассвет» заработает 20 декабря

Открытие СКА «Рассвет» на ул. Высотная приурочили к всероссийской акции «День любителей хоккея». 19 декабря на дворовых площадках в городе пройдут соревнования по хоккею с шайбой, а 20 декабря – по хоккею с мячом.

На эту же дату запланировано открытие СКА «Рассвет», где с самого утра пройдут соревнования по хоккею в валенках и эксклюзивному «Богатырскому хоккею» с клюшками нестандартных размеров.

Состязания разделили на два дня, а также на разные площадки для соблюдения меры профилактики коронавируса. Все игры пройдут без участия зрителей.

«Принять участие в хоккее в валенках могут все желающие от 18 лет и старше – для этого необходимо собрать команду из 8 человек. Прием заявок продлен до 16 декабря включительно, заявки принимаются на электронную почту: csk-9.muravev@inbox.ru. По вопросам участия можно обращаться по телефону: 223-04-55 (отдел спортивно-массовой работы МАУ «ЦСК»)», - отметили в пресс- службе городской администрации.

Напомним, что День любителей хоккея в России отмечают на протяжении 13 лет.