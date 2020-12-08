Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак поздравил РК «Красный Яр» с 30-летием первой победы в национальном чемпионате

Вице-премьер федерального правительства Александр Новак направил в регбийный клуб "Красный Яр" поздравительную телеграмму. Связано это с 30-летним юбилеем победы в предпоследнем чемпионате Советского Союза по регби.

«Уважаемый Сергей Иванович! Поздравляю вас, весь коллектив и ветеранов клуба "Красный Яр" с 30-летием со дня первой победы команды в чемпионате СССР по регби. За всю историю "Красный Яр" 12-кратным чемпионом национальных первенств, 10-кратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. В стенах вашего клуба – одни из лучших игроков не только страны, но и мира. Желаю новых достижений, спортивных успехов и командного духа!», – говорится в тексте телеграммы

Напомним, в ноябре 1990 года "Красный Яр" в предпоследнем туре чемпионата СССР выиграл у ташкентской "Звезды" на выезде со счетом 29:7 и за тур до окончания национального чемпионата впервые стал обладателем золотых медалей. Завершался тот чемпионат на красноярском стадионе "Локомотив"

Ранее Sibnovosti.ru публиковали фотографии того времени.

Фото: РК "Красный Яр"