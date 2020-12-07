Хоккеисты «Сокола» начали декабрьскую выездную серию с победы

Хоккейный «Сокол» начал декабрьскую выездную серию игрой в Орске, где противостоял местному коллективу «Южный Урал». Встреча прошла во дворце спорта «Юбилейный» и завершилась со счетом 3:5 в пользу команды гостей. В составе красноярцев заброшенными шайбами отличились Владимир Коротков, Платон Попов, Антон Савельев, а также Алексей Князев, отметившийся голевым дублем.

"Поблагодарю соперника за игру. В общем-то, удачное наше начало, но игра до конца держала в напряжении. Давно не играли с болельщиками, у нас там сейчас ограничения, поэтому атмосфера эта очень нравится, соскучились по этому. Свою команду и наших болельщиков поздравляю с победой, и, как говорит Боб Хартли: "Good job!" – сказал после игры и. о. главного тренера "Сокола" Андрей Никишов.

Красноярцы продолжают находиться на 21 строчке в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. Следующую игру «крылатые» проведут в четверг, 10 декабря. В Перми они встретятся с коллективом "Молот-Прикамье".

Фото: пресс-служба ХК "Южный Урал"