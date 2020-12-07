«Крылья Советов» разгромили футбольный «Енисей»

Футбольный «Енисей» в последнем матче уходящего года потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов». На выезде в Самаре красноярцы уступили хозяевам поля со счетом 4:0. Счет открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев на 6 минуте матча. Через 7 минут он поразил ворота «Енисея» снова, а на 34 минуте оформил хет-трик.

«Отличный шанс забить гол не использовали наши футболисты на 41 минуте – Анзор Саная вывел блестящей передачей один на один Александра Ломакина, однако спас свои ворота Ломаев после удара в нижний угол нашего полузащитника. Начало второго тайма осталось полностью за «Енисеем». Тому ярким примером служили несколько хороших моментов: На 51 минуте - Анзор Саная развернулся в штрафной КС, пробил, но попал точно в руки вратаря хозяев», - рассказали в пресс-службе «Енисея».

На 77 минуте встречи финальный, четвертый гол, забил Дмитрий Цыпченко.

Следующую игру «Енисей» проведет только 27 февраля. Соперником красноярцев в 27 туре Олимп-Первенства ФНЛ станет «Волгарь». Игра пройдет в Красноярске.

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»