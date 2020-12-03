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В краевом центре могут пройти финальные игры нового международного турнира по регби-7

Главная Спорт
Красноярск
08:38 3 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев и руководитель Федерации регби азиатского континента Каис аль-Дхали встретились в Москве и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В планах уже в следующем году провести новый турнир – Кубок азиатских чемпионов по олимпийскому регби-7. Причем финальные игры могут пройти в Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.

«Мы планируем, учитывая географию нашей страны, сделать Сибирь, Дальний Восток и Приморье центрами развития регби. Это возможно только при постоянной игровой практике с лучшими клубами и сборными стран Азии. Территориальная близость и наличие необходимой спортивной инфраструктуры делают наши инициативы достаточно перспективными для стран Азии», – рассказал о планах руководитель отечественного регби Игорь Артемьев

В свою очередь руководитель азиатской межнациональной федерации отметил, что Красноярск заслуженно и по праву считается «сердцем российского регби». По мнению функционера, географическая близость краевого центра к государствам Азии способствует активному российско-азиатскому сотрудничеству в регби.

Фото: rugger.info

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