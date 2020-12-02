Хоккейный «Енисей» разгромил «Байкал-Энергию»

Хоккеисты «Енисея» выиграли в матче с иркутской командой «Байкал-Энергия». Игра состоялась накануне в ледовой арене «Енисей» и завершилась со счетом 8:1 в пользу красноярцев. В составе «Енисея» по разу отличились восемь игроков: Егор Дашков, Тимофей Безносов, Адам Гилльям, Илья Лопатин, Артем Ахметзянов, Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов, Марат Шарипов. Отметим, что единственным голом у иркутян отметился воспитанник красноярской школы хоккея с мячом – Вячеслав Вдовенко.

После этой победы «Енисей» остался на первом месте в турнирной таблице, однако у московского «Динамо» есть один матч в запасе. Следующую игру красноярцы проведут в Кемерове, 8 декабря состоится сибирское дерби с местным «Кузбассом».

Фото: пресс-служба ХК «Енисей»