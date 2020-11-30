Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

Накануне перед встречей Первенства ФНЛ с ивановским «Текстильщиком» футболисты «Енисея» навестили детей из спортивной школы «Твой старт», в которой занимаются дети с особенностями в развитии – синдромом Дауна.

Стоит отметить, что профессиональный клуб из краевого центра некоторое время назад шефство над детьми, проводит различные акции и поддерживает юных футболистов.

На этот раз профессиональные игроки сыграли товарищеский матч с ребятами и передали им сувениры, а также памятные подарки.

Фото: ФК "Енисей"