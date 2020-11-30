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Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

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Красноярск
15:27 30 Ноября 2020
в красноярске, спорт, футбол, енисей, помощь, благотворительность
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне перед встречей Первенства ФНЛ с ивановским «Текстильщиком» футболисты «Енисея» навестили детей из спортивной школы «Твой старт», в которой занимаются дети с особенностями в развитии – синдромом Дауна.

Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

Стоит отметить, что профессиональный клуб из краевого центра некоторое время назад шефство над детьми, проводит различные акции и поддерживает юных футболистов.

На этот раз профессиональные игроки сыграли товарищеский матч с ребятами и передали им сувениры, а также памятные подарки.   

Фото: ФК "Енисей"

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