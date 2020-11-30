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Футболисты «Енисея» обыграли ивановский «Текстильщик»

Главная Спорт
Красноярск
13:31 30 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне состоялся матч в рамках 25 тура Олимп-Первенства ФНЛ между красноярским «Енисеем» и «Текстильщиком» из Иваново. Встреча прошла в манеже «Футбол-Арена «Енисей» и закончилась минимальной победой хозяев – 1:0. Единственный гол в игре забил полузащитник Егор Иванов.

Благодаря этой победе красноярцы смогли забраться на 7-ую строчку в турнирной таблице, теперь в их активе 37 очков. Следующий матч «Енисей» проведет в Самаре, где встретится с местными «Крыльями Советов», которые претендуют на выход в Премьер-Лигу. Этой игрой закончится летнее-осенняя часть текущего Первенства Футбольной национальной лиги.

Фото: Александр Черных

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