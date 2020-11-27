«Сокол» открывает серию домашних матчей

«Сокол» начнет четырехматчевую домашнюю серию. В предстоящую субботу, 28 ноября, на льду «Платинум Арены» «крылатые» встретятся с пензенским «Дизелем». Матч начнется в 17:00. Перед стартом игры клуб опубликует ссылку на трансляцию в официальных группах в соцсетях.

«Близится экватор регулярного чемпионата, а это значит, что в борьбе за выход в плей-офф каждое очко теперь на вес золота! К сожалению, все матчи этой серии пройдут без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки», - отметили в пресс-службе «Сокола».

В понедельник, 30 ноября, в Красноярск приедет казанский «Барс». 2 декабря состоится встреча «Сокола» с «ЦСК ВВС» из Самары. На 4 декабря запланирована игра с «Ладой» из Тольятти.

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"