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«Сокол» открывает серию домашних матчей

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Красноярск
09:12 27 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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«Сокол» начнет четырехматчевую домашнюю серию. В предстоящую субботу, 28 ноября, на льду «Платинум Арены» «крылатые» встретятся с пензенским «Дизелем». Матч начнется в 17:00. Перед стартом игры клуб опубликует ссылку на трансляцию в официальных группах в соцсетях.

«Близится экватор регулярного чемпионата, а это значит, что в борьбе за выход в плей-офф каждое очко теперь на вес золота! К сожалению, все матчи этой серии пройдут без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки», - отметили в пресс-службе «Сокола».

В понедельник, 30 ноября, в Красноярск приедет казанский «Барс». 2 декабря состоится встреча «Сокола» с «ЦСК ВВС» из Самары. На 4 декабря запланирована игра с «Ладой» из Тольятти.

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"

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