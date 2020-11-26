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Футбольный «Енисей» на выезде крупно уступил «Алании»

Главная Спорт
Красноярск
09:33 26 Ноября 2020
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольному «Енисею» не удалось вернуться с победой из Владикавказа. Встреча с «Аланией» завершилась крупным поражением для красноярской команды со счетом 3:0.

Хозяева поля владели инициативой с первых минут, счет открыл Бутаев. На 34 минуте Хасонов воспользовался ошибкой Никиты Раздорских и забил в ворота «Енисея» второй мяч.

«В самом начале второго тайма Александр Алферов производит замену: на поле вышел Александр Ломакин вместо Валерия Гануса. А затем Анзор Саная и Евгений Песиков заменили Хуана Лескано и Михаила Комкова. До крупного счет довел Кочиев», - сообщили в пресс-службе красноярской команды.

Отметим, что в первом тайме Лескано не смог забить пенальти.

Впереди у «Енисея» заключительный домашний мачт этого года против ивановского «Текстильщика». Игра состоится 29 ноября в 17:00 в футбольном манеже.

 

фото: ФК «Енисей»

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