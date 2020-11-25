Хоккейный «Енисей» разгромлен «динамовцами» Москвы

В рамках 6 тура Суперлиги Чемпионата России хоккеисты красноярского «Енисея» встретились с московским «Динамо». Встреча прошла накануне в подмосковном Красногорске и завершилась со счетом 7:3 в пользу номинальных хозяев поля.

У красноярцев забитыми мячами отличились дважды Илья Лопатин, еще один гол забил Максим Ишкельдин.

Отметим, что эту игру пропускал Сергей Ломанов, перед игрой у него появились мышечные боли и тренерский штаб оставил его вне заявки на игру.

Следующую игру красноярцы проведут 28 ноября, в субботу. На льду арены «Енисей» примут хабаровский коллектив «СКА-Нефтяник».

Фото: пресс-служба ХК "Динамо"