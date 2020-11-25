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Современная керлинг-арена готова к открытию на острове Отдыха

Главная Спорт
Красноярск
10:05 25 Ноября 2020
спорт, стадион, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На острове Отдыха в Красноярске откроется современная керлинг-арена. Она рассчитана на 400 зрительских мест, оборудовано пять ледовых дорожек, площадки для тренировок и раздевалки. Важно, что проектировщики предусмотрели системы обогрева воздуха и осушки, а также качественную вентиляцию. Заниматься в новом спорт-объекте смогут профессиональные спортсмены и любители.

«Желающих приобщиться к керлингу с каждым сезоном становится все больше, поэтому нам необходимо было дополнительное помещение. До этого в нашем распоряжении было всего три ледовые дорожки. В новой арене отличные условия для тренировок – очень большая площадка, комфортная температура, хорошее освещение, качественное оборудование как для подготовки льда, так и для организации самой игры. Для нас это настоящее событие», – цитирует пресс-служба краевого правительства президента краевой федерации керлинга, директора Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергея Веневцева.

Уже 26 ноября на новой арене стартует первый Всероссийский турнир по соло-керлингу «Кубок Енисея». На соревнования ждут спортсменов из Москвы, Томска, Якутии и Новосибирска.

 

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