Денис Петровский: «Привлекательным для КХЛ Красноярск стал благодаря Универсиаде»

Денис Петровский поколесил немало. Начал карьеру на красноярской «гытырке», еще в молодости уехал в Питер, где работал на «Радио Зенит», после были руководящие должности в КХЛ и футбольном «Енисее». Где-то между этими периодами на первых ролях готовил пиар и медиа-составляющую Олимпиады-2014 в Сочи. Расставшись с красноярской футбольной сказкой, Петровский снова уехал на берег Черного моря, чтобы заниматься Формулой 1. В интервью Sibnovosti.ru он поделился своими впечатлениями от города темных ночей, рассказал об упущенной возможности Красноярска заиметь команду в КХЛ, потенциале женского футбола и бюджетной игле всего российского спорта.



- Начнем с Сочи. Когда в Красноярске -10 градусов и режим черного неба, у тебя нет ощущения, что ты чуть ли не в раю находишься? У тебя хорошая работа, Черное море и отличный воздух…

- Есть такое ощущение. Здесь резкий контраст со всей остальной частью России, необязательно с Красноярском сравнивать. Сейчас ноябрь, это особенно видно. В соцсетях у знакомых: в Москве -8 градусов, в Сибири снег лежит. В плане условий - как будто на другой планете находишься. В Сочи зима - весьма условное понятие. В декабре тут максимум до нуля может быть, а я вспоминаю олимпийское прошлое, когда в середине декабря +15, и в обед можно спокойно в футболке выйти. Понятно, что когда заходит солнце, то резко становится прохладно, но сам факт. Про свежий морской воздух я молчу. Ну, а если соскучился по сибирским условиям, можно поехать в Красную поляну, где много снега и минусовая температура. Покатался на лыжах, покувыркался в снегу, полчаса езды на машине обратно, и ты снова у моря. Красота!

- Денис, Сочи не чужой тебе город. До 2014 года включительно ты работал в «Олимпстрое». Понятно, что город преобразился, все это связано с Олимпиадой. На твой взгляд, как спортивного менеджера, имеет ли наша страна другие рычаги преобразования городов, кроме как крупные спортивные мероприятия или экономические форумы. Это вообще нормальная модель? И сработала ли она в Красноярске?

- По поводу иных рычагов не готов рассуждать, я давно сконцентрировал себя на спортивной индустрии. Здесь важный момент в том, что олимпийские объекты в Сочи находятся в эксплуатации даже спустя шесть лет после игр. Вот, например, приезжаешь в июле в Барселону и видишь, что Олимпийский парк пустует. На тот же стадион «Камп Ноу» стоит очередь, несмотря на то, что футбольного сезона нет. Все хотят посмотреть трехэтажный магазин клубной экипировки и атрибутики, зайти в музей, в раздевалку, где Месси переодевался. Вот на это есть очередь, а в Олимпийском парке даже праздно гуляющих туристов нет. Ну, и опять возвращаясь в Сочи - здесь в Олимпийском парке все спортивные объекты задействованы. Стадион «Фишт» - футбольный клуб «Сочи», ледовый дворец «Большой» – хоккейный клуб «Сочи», ледовый дворец «Айсберг» - центр фигурного катания. Плюс сам Олимпийский парк востребован у гостей города как место для отдыха и прогулок. По вечерам здесь на медальной площади у чаши Олимпийского огня включается шоу поющих фонтанов. Даже сейчас, в ноябре. Сочи как город получил шикарную инфраструктуру, стал более востребованным.

- По сути, Сочи переехал поближе к Абхазии…

- Чисто территориально, да. Сам Сочи и как город стал более интересен в сравнении с любым другим городом на нашем черноморском побережье. Город уже близкий к европейскому уровню.

- Что касается нашего родного Красноярска, откуда ты уехал не так давно. На твой взгляд, спортивные чиновники и краевые власти как используют объекты Универсиады? Насколько профессионально и компетентно?

- То, что досталось от Универсиады - это неплохие условия для того, чтобы спортивный менеджмент мог их использовать. Вопрос в том, смогут ли это сделать. Давай возьмем для примера хоккей с шайбой. Наш город 100% привлекателен для КХЛ. Предварительные разговоры на тему потенциального участия КХЛ в Красноярске были непосредственно с Лигой. У нас шикарнейший международный аэропорт для приема гостей. Плюс наличие современных отелей самого высокого уровня. Появилась современная ледовая арена на 7 тысяч зрителей. Да, формально техническому регламенту это не соответствует в части критериев для новых арен, где вместимость от 12 тысяч, но текущему регламенту соревнований удовлетворяет. К тому же арена построена по международным требованиям. Так что привлекательным для КХЛ Красноярск стал именно благодаря Универсиаде. Смогут ли это использовать или мы будем 7-тысячную арену содержать, чтобы выступать в ВХЛ?

- Не так давно было заседание Законодательного собрания, где министр спорта Павел Ростовцев на голубом глазу сообщил о том, что 7 млн рублей профессиональные команды заработали в 2020 году. Я понимаю, что пандемия, но это здравые цифры? Получается, что никто вообще ничего не делал за весь год?

- Понятно, что пандемийный период, но до марта было три полноценных месяца. Плюс все-таки вышли с самоизоляции, карантина - летом была активная деятельность.

- «Спартак» приезжал, «ЦСКА» в баскетболе…

- Совершенно верно. Я понимаю, что в любом регионе тяжело привлекать спонсорские деньги, и даже в нашем, несмотря на огромные ресурсы в крае. Тяжело, но при этом можно. Причем, речь ведь идет и о работе с мелкими рекламодателями, которые готовы к тебе прийти и за 30 тысяч рублей разместить баннер на ледовой арене или футбольном поле. С ними можно работать.

Экс-главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин, делегат РПЛ Айваз Казиахмедов, Денис Петровский, экс-директор ФК «Енисей» Денис Рубцов

- Не кажется странным, что приезжает московский «Спартак», заполняемость стадиона 5 тысяч зрителей, а никакой рекламной деятельности на матче и около него я не видел?

- Я себе дал зарок не критиковать нынешний менеджмент футбольного «Енисея», даже если они не правы. Не хочу это табу нарушать.

- Что касается работы в Красноярском крае. Не было ли у тебя сожаления, что твой опыт и знания оказались невостребованными после «Енисея» на малой родине?

- Честно говоря, я очень не хотел уезжать куда бы то ни было. Я долго думал, до последнего надеялся, что будут варианты в родном городе. После путешествия по разным спортивным проектам я надеялся обосноваться в родном крае, но не сложилось. А сейчас тем более все проекты отодвинуты в сторону, независимо от того, что этот проект требует. Поэтому предложение из Сочи поступило очень вовремя и здесь все очень здорово в плане условий реализации поставленных задач. На любом международном проекте здорово работать. Это и опыт новый, и своя определенная атмосфера, и масштаб.

- Ты работаешь в компании-промоутере Формулы 1 в России в качестве советника гендиректора, верно?

- У нас было два этапа. Первый, что совместно работаем в таком статусе на период подготовки и проведения этапа Формулы 1. Это было оправдано, потому что мы не были знакомы с руководством компании - вдруг, не сработаемся. Уже после Гран-при генеральный директор предложил полноценный бессрочный контракт, а также войти в штат на позицию заместителя коммерческого директора.

На переднем плане: глава ВТБ Андрей Костин, зам. руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

На втором плане: гендиректор НАО «Красная поляна» Александр Саурин и Денис Петровский

- Чем твой функционал отличается от работы в «Енисее»? Как проходит день и с кем приходится общаться?

- По функционалу две задачи: промоушен этапа Формулы 1 в России, второе - продвижение Сочи Автодрома, как объекта круглогодичного цикла, на котором проходят различные мероприятия, причем далеко не всегда исключительно автоспортивные. С одной стороны, после «Енисея» мне хотелось сконцентрироваться на чисто спортивном менеджменте, но с другой стороны, работа здесь направлена на выполнение задачи по привлечению средств на объект. Т.е это тот случай, когда тот же пиар направлен не ради хайпа, а когда ключевая задача, чтобы пиар был в одной связке с коммерческим и маркетинговым отделом. И это очень важно в наше время. Мы работаем не только с крупными брендами, но и с розничным потребителем в лице гостей курорта. Важно, чтобы человек, купив билет за 500 рублей в музей на Сочи Автодром, придя туда, узнал ненавязчиво об услугах гоночного такси, возможности получить мастер-класс от опытного инструктора и проехаться по трассе Формулы 1. А может он просто зашел в гости в Олимпийский парк, а заодно узнал, что уже в ноябре идут продажи билетов на Формулу, можно прямо здесь и сейчас купить. Ты предложил комплекс услуг. Ну, и конечно, интересно участвовать в привлечении на объект крупных брендов, которые могут проводить на автодроме свои корпоративные мероприятия, либо мероприятия для своих клиентских групп. В этом смысле это неоценимый опыт, мне есть много чему учиться у коллег, и я прям как губка впитываю новые знания.

- У меня была ситуация, раньше играл в футбол с членами федерального правительства. Приезжаю в Красноярск, ловлю себя на мысли, что у наших местных чиновников апломба и пафоса больше. Согласен?

- Тут от людей конкретных зависит. Я и с красноярскими чиновниками хорошо коммуницировал, так и здесь с представителями уровня федерального правительства, с их помощниками. Возможно, здесь сказывается опыт общения с такими людьми и по предыдущим крупным проектам. Но это всегда приятно, когда общаешься с прямым помощником высокопоставленного человека, и он при этом максимально корректен и более того, помогает оперативно решать вопросы.

- Вернемся к КХЛ. Правильно понимаю, что КХЛ давала понять, что «Сокол» может играть при действующем бюджете. Его могли бы туда взять?

- При действующем бюджете нет. Я бы сказал, что был некий проект на перспективу, который мы обсуждали с предыдущим генеральным директором «Сокола» Сергеем Рабцуном. Мы с ним обсуждали насколько реально оказаться красноярскому хоккейному клубу в самой элитной евразийской лиге, а не вечно барахтаться в ВХЛ. Это при том, что у «Сокола» самый минимальный бюджет из всех команд мастеров Красноярского края. Были консультации и с руководством края, и с руководством КХЛ. Было понимание, из чего сформировать бюджет, где будет фундамент из краевой субсидии и основная сумма из внебюджетов, внешнего источника финансирования. Возможно, было бы какое-то развитие, но грянула пандемия и этот проект был отложен.

- Ты разбираешься в бюджетировании профессионального спорта. Общался с Василием Коновым, он считает, что надо искать спонсоров, а не из бюджета финансировать. Твое мнение, в Красноярском крае при нынешней расстановке сил, насколько это возможно сделать?

- Эта идея не нова, и ее суть понятна. Но нужен механизм привлечения внебюджетных средств. Мы должны понимать, каким образом это сделать. На сегодняшний день я немного вижу перспектив у потенциального крупного представителя финансово-промышленной группы именно в инвестировании в профессиональные спортивные команды. То есть это не та история, когда вложил и понимаешь, через какой-то период времени получишь дивиденды. В основном это спонсорство и спонсорство имиджевое, куда ты вкладываешь деньги и не ждешь отдачи. Условно, «Роснефть» или «Газпром» все знают - цели повысить узнаваемость нет. Поэтому, в чем я согласен с Василием Коновым, так это в том, что работать с такими крупными партнерами в любом случае нужно. Не зря же в местах пребывания дочек «Газпрома», например, Томск, Оренбург - финансируются профессиональные команды мастеров. А вот здесь уже важна личность руководителя спортивного клуба. Это должен быть харизматичный человек, который может разговаривать напрямую с руководителем региона и, заручившись его поддержкой, получить возможность проведения подобных переговоров. К примеру, «Новоангарский обогатительный комбинат», когда был спонсором «Енисея», - безусловно это заслуга предыдущего директора футбольного клуба Дениса Рубцова. Он смог договориться и привлечь спонсора в тот период, когда тот был заинтересован в переговорах с руководством региона. Спорт в данном случае выступил площадкой переговоров для бизнеса и власти - это международная практика.

Денис Петровский и директор по развитию РФС Максим Митрофанов

- Они в вип-комнате все это обсуждают? Должен быть выход на первое лицо края?

- Как вариант. Либо другой формат взаимодействия, когда уже руководитель региона может вести риторику в стиле - вы находитесь на территории нашего региона и ваше производство определенным образом наносит ущерб экологии, будьте так любезны в качестве компенсационных мер возьмите на себя социальную функцию в виде поддержки того либо иного спорта. Третий момент - немаловажный по поводу привлечения средств - работать с любыми рекламодателями, как уже говорил ранее. Готов человек нести тысячу рублей, почему я должен от них отказываться? Мне однажды коллеги из одного бюджетного клуба уровня ФНЛ сказали: да зачем вы заморачиваетесь из-за 30 тысяч рублей рекламы, это же больше бумаги марать - сначала договор заключить, потом акты закрыть. Ну при таком подходе, когда бюджет дает деньги, ты в рамках него крутишься, тогда да, зачем заморачиваться ради «какой-то тридцатки». Но 30 тысяч от одного-второго-третьего и так далее - вот и миллион клуб заработал.

- Мне один футбольный человек сказал, что женский футбол не нужен в стране. Всего 200 человек играют. Ты как человек, который подарил Красноярску женскую футбольную Суперлигу, что можешь ответить скептикам?

- С одной стороны, он прав. На уровне Суперлиги на 20 команд прямо сейчас игроков высокого уровня не найдется. Но лига должна расширяться и в структуре профессиональных мужских клубов должны появляться женские команды, только тогда будет развитие. Возьми ПФК «Крылья Советов» - у них сейчас в структуре клуба есть женская команда уровня первой лиги, они не сразу заявились в Суперлигу. Они создали команду, создали школу, ну а далее есть все перспективы роста.

ФК «Зенит» пошли по другому пути, у них тоже первый год существует женская команда, но они сразу заявились в вышку, потому что есть ресурсы на это. Но при этом подошли комплексно и сходу захватили лидерство по правильному позиционированию во внешнее пространство. А все почему? Потому что пользуются инструментами, которые есть в структуре мужского клуба: открываешь соцсети, приятно смотреть. Там промоушен, красивые фотографии, интерактив с аудиторией. Позиционирование женского футбола, как красивого футбола, наверное, и есть секрет успеха в дальнейшем. Там президент клуба Александр Медведев присутствует на матчах, дает комментарии. И посмотри для сравнения соцсети клуба «Рязань-ВДВ»… Кстати, очень показательно. Тут недавно новость прошла, что один из старейших женских футбольных клубов «Рязань-ВДВ» закрывают по причине того, что финансируется клуб из бюджета, но при этом особо не востребован у аудитории. И я руководство Рязанской области в данной ситуации плюс-минус могу понять. Вопрос, почему закрывают. Может просто поменять генеральный менеджмент, а не клуб закрывать? Читаешь интервью гендиректора рязанского клуба, она там на вопрос журналиста, мол, ну правда же даже до пандемии на ваши матчи не ходили зрители, жалуется, что люди не ходят на женский футбол, потому что его сравнивают с мужским, это не показатель.

Я хочу вспомнить период с женским футбольным «Енисеем». В 2017 году, когда мы только зашли в Вышку, у нас в среднем было 500-600 зрителей, а у женского волейбольного клуба в тот период было 300-400. Вот это надо сравнивать - популярность женского футбола и волейбола. У нас на женский футбол ходили больше, но мы умудрялись это делать без дополнительных финансовых вливаний, выступая тогда с бюджетом первого дивизиона. Еще жалоба руководителя рязанского клуба, что соцсети некому вести, а на аутсорсинг отдавать дорого. Возьмите историю «Енисея». Был продвинутый мальчик, который болел футболом и которому эти соцсети было интересно вести. Для этого не нужны фантастические бюджеты, нужно дать нормальную зарплату и не ограничивать в реализации потенциала. Вот сейчас в женском «Зените» социальными сетями занимается девушка, моя бывшая коллега, которая работала на радио - она получает обычную зарплату и занимается этим, потому что ей это интересно. Поэтому вот это нытье, что у нас нет ресурсов, поэтому мы сидим на бюджете и ничего не делаем - это удел слабых менеджеров, таких не должно быть в профессиональном спорте.

- Стоило только задеть женский футбол, как сразу от тебя целый манифест прослушал…

- Потому что много эмоциональных сил было в это вложено. Кстати, возвращаясь к твоему вопросу про востребованность женского футбола, хочу сказать, что с глобальной точки зрения, надо отдать должное РФС, что на заседании женского комитета, на котором присутствовал и президент РФС Александр Дюков, была принята программа развития до 2030 года. И это не тот случай, когда красивые буквы в Power Point, а реальные тезисы для реализации. Плюс, женский комитет РФС возглавила Полина Юмашева - человек, который вряд ли будет отбывать номер на этом посту. В принципе, результат уже виден в этом сезоне. Женский чемпионат приобрел свой нейминг, свой фирменный стиль. Трансляции женской Суперлиги теперь можно смотреть по Триколор-ТВ. И трансляции очень крутые. Понятно, что важно и содержание в виде уровня игры самих футболисток и в целом футбола, но это тоже обязательно придет. Ведь чтобы было это развитие, важна еще и упаковка.

текст: Дмитрий Усков

фото: Денис Петровский