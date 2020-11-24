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«Сокол» расстался с защитником

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Красноярск
12:12 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский хоккейный клуб «Сокол» расторг трудовое соглашение с защитником Дмитрием Шулениным по обоюдному решению сторон.

Как рассказали в пресс-службе клуба, Шуленин сыграл в 14 играх и не набрал ни одного очка. По важнейшему компоненту игры для оборонительного игрока, как показатель полезности у него «-5».

Напомним, красноярский коллектив вернулся с пятиматчевой выездной серии, где смог взять 8 очков из 10 возможных. Следующую игру «крылатые» проведут на льду «Платинум Арена» с пензенской дружиной «Дизель». Матч состоится 28 ноября.

Напомним, в соответствии с указом губернатора края, все спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей.   

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"

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