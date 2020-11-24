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В Кировском районе продолжаются работы по благоустройству возле нового бассейна

Главная Спорт
Красноярск
11:44 24 Ноября 2020
в красноярске, строительство, спорт, объекты, новый, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории спорткомплекса «Авангард» ведутся работы по благоустройству территории вокруг нового бассейна.

Как рассказали в администрации Кировского района, в ближайшее время все работы будут выполнены и обновленный спорткомплекс примет первых посетителей.

В двух новых бассейнах будут проводиться соревнования различного уровня, а также массовые сеансы плавания. Кроме того, чаши бассейна будут использоваться для физкультурно-оздоровительных и реабилитационно-восстановительных занятий людей с ограниченными возможностями.

Фото: vk.com/krasnoyarsk_kirovskii

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