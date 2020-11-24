В Кировском районе продолжаются работы по благоустройству возле нового бассейна

На территории спорткомплекса «Авангард» ведутся работы по благоустройству территории вокруг нового бассейна.

Как рассказали в администрации Кировского района, в ближайшее время все работы будут выполнены и обновленный спорткомплекс примет первых посетителей.

В двух новых бассейнах будут проводиться соревнования различного уровня, а также массовые сеансы плавания. Кроме того, чаши бассейна будут использоваться для физкультурно-оздоровительных и реабилитационно-восстановительных занятий людей с ограниченными возможностями.

Фото: vk.com/krasnoyarsk_kirovskii