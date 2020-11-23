Победная серия «Сокола» прервалась в Пензе

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» в очередном матче Чемпионата Высшей хоккейной лиги встретился с пензенским коллективом «Дизель». Матч прошел в ледовой арене «Дизель-Арена» и закончился со счетом 4:1 в пользу команды хозяев. Единственную шайбу в составе «крылатых» забросил Антон Гловацкий.

Отметим, что для красноярцев это был 5 и заключительный матч ноябрьской выездной серии.

"Остается поздравить соперника с победой. Не получилась у нас сегодня игра. Настраивались, хотели здесь взять очки, но, к сожалению, реализация нас сегодня подвела. Поездка тяжелая выдалась — где-то эмоций, конечно, не хватало, но не хотелось бы оправдываться. Не получился у нас сегодня наш план, отошли от него. Сейчас зеркально переезжаем домой, начинаем серию как раз с Пензой. Будем дома давать бой, брать реванш", – прокомментировал итог встреч и.о. главного тренера "Сокола" Андрей Никишов.

Красноярцы прервали победную серию из пяти матчей, которая началась еще 10 ноября в Красноярске. В завершившейся выездной серии коллектив с берегов Енисея смог взять 8 очков из 10 возможных. По итогам первого круга Чемпионата ВХЛ наша ледовая дружина занимает 21 строчку в турнирной таблице. Следующий матч будет в рамках второго круга, «крылатые» будут принимать пензенцев уже на своем льду. Игра состоится 28 ноября в «Платинум Арене» и пройдет без присутствия зрителей.

Фото: пресс-служба ХК "Дизель"