Футбольный «Енисей» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика»

Красноярский «Енисей» победил нижнекамский «Нефтехимик». Матч 23-го тура Первенства Футбольной национальной лиги прошел сегодня в манеже «Футбол-Арена «Енисей» и закончился победой красноярцев с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в игре забил аргентинский легионер «красно-синих» Хуан Лескано.

«Очень нервная игра с обеих сторон. Мы проиграли 2 игры из 3 проведенных здесь, оппоненты также потерпели три поражения подряд, им также очень хотелось выиграть, так как нужны очки. Сегодня коллективы показали приличное количество борьбы на каждом участке футбольного поля. Я уверен, что нам удалось создать больше голевых моментов, поэтому наша победа абсолютно заслуженная», – прокомментировал итог встречи наставник «Енисея» Александр Алферов.

Победа позволила красноярской команде подняться на 8 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Енисей» проведет на выезде во Владикавказе, 25 ноября состоится игра с «Аланией».

Фото: Александр Черных