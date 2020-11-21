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Футбольный «Енисей» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика»

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Красноярск
21:05 21 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» победил нижнекамский «Нефтехимик». Матч 23-го тура Первенства Футбольной национальной лиги прошел сегодня в манеже «Футбол-Арена «Енисей» и закончился победой красноярцев с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в игре забил аргентинский легионер «красно-синих» Хуан Лескано.

«Очень нервная игра с обеих сторон. Мы проиграли 2 игры из 3 проведенных здесь, оппоненты также потерпели три поражения подряд, им также очень хотелось выиграть, так как нужны очки. Сегодня коллективы показали приличное количество борьбы на каждом участке футбольного поля. Я уверен, что нам удалось создать больше голевых моментов, поэтому наша победа абсолютно заслуженная», – прокомментировал итог встречи наставник «Енисея» Александр Алферов.

Победа позволила красноярской команде подняться на 8 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Енисей» проведет на выезде во Владикавказе, 25 ноября состоится игра с «Аланией».

Фото: Александр Черных

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