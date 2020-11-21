«Сокол» победил в Казани

Красноярский «Сокол» на выезде оказался сильнее казанского коллектива «Барс», который является фарм-клубом команды КХЛ «Ак Барс». Игра прошла в казанском Дворце спорта и закончилась со счетом 1:2 в пользу «крылатых». У «Сокола» заброшенными шайбами отметились нападающие Егор Лебедев и Сергей Шестаков.

«Поздравляю Красноярск с победой. Мы и «Барс» сейчас на разных полюсах таблицы, решаем свои вопросы. Нам эти очки очень необходимы. Конечно, силёнок на четвёртую игру в поездке уже маловато, но за счёт характера ребята — красавцы, добыли победу. Готовимся, идём дальше», – сказал после игры исполняющий обязанности главного тренера «Сокола» Андрей Никишов

Для красноярцев этот успех стал пятым кряду и четвертой победой в ноябрьской выездной серии. «Крылатые» разместились на 20-ом месте в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка. Последняя игра пятиматчевой серии на выезде состоится 22 ноября. «Сокол» встретится «Дизелем» из Пензы.

Фото: ХК "Сокол"