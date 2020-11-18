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Молодежная команда «Енисея-СТМ» выиграла чемпионат России

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Красноярск
19:33 18 Ноября 2020
спорт, красноярск, регби, красный, енисей, молодежь, чемпион, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сочи на стадионе «Юг» состоялась финальная игра национального чемпионата по регби среди игроков не старше 20 лет. В решающем матче встретились красноярские команды «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Встреча завершилась со счетом 6:36 в пользу правобережного коллектива.

Счет в матче открыли игроки «Яра» – Николай Гилев был точен при пробитии штрафного удара. После чего регбисты «тяжелой машины» занесли две попытки. Отличились Александр Новик и Илья Доценко, а также была точная реализации от Александра Белослудцева. 3:12 – счет первой половины встречи.

Во втором тайме, как и в начале матча, первыми отличились левобережные игроки. Вновь Николай Гилев забил штрафной удар и сократил отставание своей команды до шести очков – 6:12. Затем «Енисей-СТМ» увеличил темп, и «тяжелая машина» оторвалась в счете. Три попытки занесли Иван Архипов, Денис Фомин, и Денис Семяков. А флай-хав "тяжелой машины" Александр Белослудцев три раза был точен при реализациях, дополнив точный штрафной удар.  Итог встречи - 6:36.

Подопечные Юрия Краснобаева и Никиты Ильенко стали лучшей молодежной командой в стране.

Фото: скриншот трансляции игры на сайте Федерации регби России

 

 

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