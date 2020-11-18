Депутат ЗС о тратах на профессиональный спорт: «Такой ситуации в Красноярском крае не было»

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова прокомментировала Sibnovosti.ru информацию о внебюджетных поступлениях региональных профессиональных команд.

Напомним, накануне министр спорта Павел Ростовцев озвучил сумму о доходах в 7 млн рублей в 2020 году. Причем речь о всех клубах края.

«Надо у министра Ростовцева спрашивать, почему такое снижение доходов и в чем причины. Я кроме одной пандемии ничего не могу назвать. Я бы еще спросила - в рамках рассмотрения бюджета мы тут обнаружили, что по всем клубам сохранили уровень их содержания и обеспеченности по предыдущим годам, а у клуба «Сокол» аж на 70 млн больше, хотя результаты вы сами знаете какие. 70 млн якобы стоит аренда «Платинум Арены» - это очень дорого. «Платинум Арена» стопроцентная собственность края. Например, мы на сессии будем рассматривать передачу помещений для баскетбольного клуба «Арены Север» в безвозмездное пользование, надо с этим тоже разбираться. Мы министру на это указали, есть исполнительная власть – правительство, пусть занимаются. Мы об этом знаем. Но я подчеркну, что все озвученные мной цифры предварительные. У нас только проект бюджета, над которым мы работаем. Окончательные суммы будут только после голосования во втором чтении бюджета. Это важно! Мы сказали правительству, чтобы разобрались. Такой ситуации в Красноярском крае не было. Мы работали над тем, чтобы привлекать инвесторов и спонсоров, таким образом, снижая объем финансирования из краевого бюджета. Было финансирование 1,4 млрд рублей, сейчас 1,6 млрд рублей – нас это тоже, мягко говоря, немного напрягает. Давно уже всех напрягает. Нужно принимать решение, какие виды спорта мы точно развиваем, что мы хотим получить. Клубы все время держать в подвешенном состоянии несправедливо», - заявила Магомедова.

Напомним, ранее Ростовцев заявлял том, что Минспорта планирует в 2020 году сократить финансирование профессиональных спортивных клубов за счет бюджета и сместить акцент на развитие детского спорта за счет освободившихся средств.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края