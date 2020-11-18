Красноярские спортивные клубы смогли привлечь всего 7 миллионов рублей в 2020 году

Профессиональные спортивные клубы в текущем году смогли привлечь лишь 7 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Накануне в Заксобрании Красноярского края прошло заседание профильного комитета по образованию, культуре и спорту под председательством Людмилы Магомедовой.

В частности, на комитете министром спорта Павлом Ростовцевым было озвучено, что красноярские профессиональные клубы смогли привлечь чуть более 7 миллионов рублей из внебюджетных источников финансирования. По словам чиновника, работа в этом направлении ведется в постоянном режиме, но все осложняется пандемией новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что в прошлые годы при прежнем руководстве только один футбольный «Енисей» привлекал существенно больше средств, чем все коллективы вместе взятые в 2020 году .

Так, только в сезоне 2016-2017 годов за кубковый матч 1/16 финала Кубка России с московским ЦСКА красноярский клуб смог заработать 4,5 млн рублей.

Также на трансфере воспитанника красноярского футбола Алексея Исаева было выручено 10 млн.

Кроме того, «Новоангарский обогатительный комбинат» оказывал ежегодную спонсорскую помощь в размере 20 млн рублей.

Фото: ФК "Енисей"