Молодые регбисты из краевой столицы вновь лучшие в стране

Два красноярских регбийных клуба вышли в финал Первенства России до 20 лет, которое проходит на стадионе «Юг» в Сочи.

Накануне в полуфинальных матчах встречались «Красный Яр» и сборная Москвы. Встреча закончилась со счетом 23:13 в пользу подопечных Владимира Негодина.

В другой полуфинальной встрече противостояли друг другу молодые регбисты из «Енисея-СТМ» и сборная Московской области. В этой игре сильнее оказалась правобережная команда – 22:19.

Таким образом, в финале Первенства России – 2020 будет красноярский финал, который пройдет 18 ноября.

Фото: РК "Красный Яр" и "Енисей-СТМ"