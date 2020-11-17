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Молодые регбисты из краевой столицы вновь лучшие в стране

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Красноярск
17:21 17 Ноября 2020
правый, красный, регби, спорт, сочи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Два красноярских регбийных клуба вышли в финал Первенства России до 20 лет, которое проходит на стадионе «Юг» в Сочи.

Накануне в полуфинальных матчах встречались «Красный Яр» и сборная Москвы. Встреча закончилась со счетом 23:13 в пользу подопечных Владимира Негодина.

Молодые регбисты из краевой столицы вновь лучшие в стране

В другой полуфинальной встрече противостояли друг другу молодые регбисты из «Енисея-СТМ» и сборная Московской области. В этой игре сильнее оказалась правобережная команда – 22:19.

Молодые регбисты из краевой столицы вновь лучшие в стране

Таким образом, в финале Первенства России – 2020 будет красноярский финал, который пройдет 18 ноября.  

Фото: РК "Красный Яр" и "Енисей-СТМ"

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