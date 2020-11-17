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«Сокол» победил военных летчиков из Самары

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Красноярск
09:19 17 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, спорт, хоккей, сокол, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Сокола» были сильнее команды ЦСК ВВС из Самары. Игра прошла накануне в самарском ледовом дворце «Кристалл» и закончилась со счетом 3:5 в пользу «крылатых». В составе красноярцев заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Гловацкий, Сергей Шестаков, дважды Павел Синявский и Алексей Князев, на счету которого победная шайба.

«Поздравляю красноярских болельщиков с победой. Игра пошла не по нашему плану, но ребята молодцы – собрались, перестроились и вытащили эту игру. Когда получаешь гол в свои ворота в первой смене – это серьезный психологический удар. Затем нелепое удаление от большого желания проявить себя – мы сегодня поставили молодых ребят – и уже 0:2. Пришлось искать нужные слова. Какие? Пусть они останутся в нашей раздевалке. В общем, хорошо, что все для нас удачно закончилось», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера Андрей Никишов.

Для «Сокола» эта победа стала третьей подряд и второй в текущей выездной серии. Красноярцы расположились на 22 месте в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. Теперь отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков. Дальше у красноярцев три выездные игры в Тольятти, Казани и Пензе, которые пройдут 18, 20 и 22 ноября соответственно. На свой лед «крылатые» вернутся только 28 ноября.

Фото: ХК "Сокол"

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