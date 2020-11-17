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Трассы «Бобрового лога» готовят к новому горнолыжному сезону

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Красноярск
10:31 17 Ноября 2020
горнолыжник, красноярск, спорт, зимние виды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В фанпарке «Бобровый лог» включили снежные пушки для подготовки трасс к новому горнолыжному сезону. Десять агрегатов создают искусственный снег на трассах канатно-кресельного подъемника К2, трассу К1 заснеживают 22 снежных ружья. Специалистам предстоит создать снежную подушку в 60 сантиметров – для этого используют специальные уплотнители.

Если в городе не повторится резких перепадов температур, тот через 10-14 дней трассы будут готовы принять первых посетителей. Однако о начале горнолыжного сезона сообщат дополнительно.

В фан-парке обещают, что лыжники смогут использовать абонементы, которые не успели докатать в прошлом сезоне.

 

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