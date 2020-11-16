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Красноярские волейболистки уступили «динамовкам» из Казани

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Красноярск
13:07 16 Ноября 2020
красноярск, спорт, волейбол, енисей, женщины
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда волейбольного клуба «Енисей» на своей площадке уступили «Динамо-Ак Барс» из Казани. Игра прошла накануне в Красноярске из кончилась со счетом 1:3 (25:23, 15:25, 23:25, 21:25) в пользу действующих чемпионок страны. Самой результативной в составе «Енисея» стала доигровщица Софья Писаревская, которая набрала 19 очков.

«Думаю, по игре мы начали прибавлять, так как сейчас с новым тренером очень много и плодотворно работаем, но работы ещё предстоит много. Сегодня с одним из лидеров чемпионата мы сыграли достойно, может быть, могли и третью партию тоже зацепить, но из-за своих ошибок проиграли. Возможно, повлияла травма Юли Бровкиной, но для профессиональной команды это не позволительно и не является оправданием. Мы должны были отвлечься от этого и продолжить играть дальше в свою игру», – сказала после матча доигровщица «Енисея» Мария Фролова.

После этой игры красноярский коллектив оказалась на 11 месте в турнирной таблице национального чемпионата. Следующую игру «Енисей» проведет на выезде и встретится с калининградским «Локомотивом». Игра пройдет 21 ноября.

Фото: ВК "Енисей"

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