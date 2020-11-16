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Футболисты «Енисея» не смогли победить «Динамо-Брянск»

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Красноярск
11:25 16 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» и брянское «Динамо» разошлись миром. Встреча проходила в рамках 22 тура Олимп-Первенства ФНЛ на стадионе «Динамо» в Брянске и закончилась «сухой» ничьей – 0:0.

В заявке красноярской команды на матч числилось всего 16 человек, из-за перебора желтых карточек и травм на поле не смогли выйти несколько игроков.

«На мой взгляд, наша команда показала хороший футбол, даже на таком «тяжелом» поле. Сегодня неплохо владели мячом при минимуме созданных моментов, так как было непросто, ведь соперники практически вдевятером оборонялись. Мы забили чистый гол, к сожалению судьи его не засчитали. В таких играх создать много моментов проблематично. Я доволен своей командой, молодцы», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

После этой игры «Енисей» расположился 12 строчке в турнирной таблице Первенства Футбольной национальной лиги. Следующую игру красноярцы проведут дома. 21 ноября в манеже пройдет встреча с нижнекамским «Нефтехимиком».

Фото: ФК "Енисей"

Спорт / НОВОСТИ
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